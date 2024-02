Maaaring mahimasmasan na ang mga tsuper na mahilig magmaneho kahit nakainom ng alak dahil sa panukala na itaas ang multa hanggang P1 milyon.

Sa Senate Bill No. 2546 ni Senador Raffy Tulfo, kung ang pag¬labag sa anti-drunk o driving measure ay magresulta sa hsomicide, ang suspek ay mahaharap sa multa mula P500,000 hanggang P1,000,000. Isinusulong din sa panukala na kumpiskahin at suspendihin ang lisensiya sa pagmamaneho sa loob ng 24 na buwan.

Binanggit ni Tulfo na sa kabila ng pagpasa ng Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013, talamak pa rin ang kaso ng drunk driving sa bansa.

Ayon sa senador, ang Land Transportation Office (LTO) Law Enforcement Service-Anti-Drunk and Drugged Driving Enforcement Unit ay rumesponde sa 402 insidente ng aksidente sa kalsada mula Enero¬ hanggang Agosto 2022, kung saan 353 sa mga driver na sangkot sa mga insidenteng ito ang nagpositibo sa alcohol intoxication.

Sabi ni Tulfo, noong Nobyembre 1, 2023, isang pickup truck driver, na kinilalang si Alyssa Mae Pacrin Abitria, ang nagdulot ng pagkawasak ng tatlong sasakyan sa Calamba City, Laguna. Ang aksidente ay nagresulta sa 5 nasawi na sina Gilbert Palupit at Aileen Palupit, at tatlo sa kanilang mga anak.

Napansin ng mga police investigator na amoy alak si Abitria, gayunpaman, negatibo ang kanyang pagsusuri sa alkohol. Ngunit ipinaliwanag ni Police Deputy Chief Major Aguilar na ang ‘negative’ na resulta ay maaaring dahil ginawa ang test isang araw pagkatapos ng insidente.

Kahit na nahaharap si Abitria sa maraming kaso gaya ng reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries, multiple damage to properties at mga paglabag sa ilalim ng RA 10586, nakapagpiyansa siya sa hala¬gang P120,000 lamang.

