No. 32 ni Shaquille O’Neal iniretiro ng Orlando Magic

MARAMING ‘first’ si Shaquille O’Neal sa Orlando Magic.

Siya ang first pick sa draft (1992), first na naging All-Star player suot ang Magic jersey. First Rookie of the Year, first All-NBA selection.

Siya din ang unang superstar na lumayas sa prangkisa – noong 1996 para kumampi kay Kobe Bryant sa LA Lakers.

Inakala ni Shaq na iisnabin na siya ng prangkisa.

Pero nitong Martes, ini-retire ng Magic ang kanyang No. 32 jersey. Ang numero niya din ang kauna-unahang ini-retire ng Orlando.

Pagkatapos ng 127-113 loss ng Magic sa dumayong Oklahoma City Thunder, maraming fans ang nagpaiwan sa Kia Center para saksihan ang postgame ceremony.

“You know, there’s an old saying: Never forget where you come from,” ani Shaq. “And my professional career started here. I’ve been living here mostly all my life.”

Isinabay ng Magic ang jersey retirement ni O’Neal sa kanilang 35th anniversary season.

Naroon ang mga dati niyang teammates kasama sina Penny Hardaway, Dennis Scott at Nick Anderson.

Ini-retire na din ng Lakers ang kanyang No. 34, isinunod ng Miami Heat ang kanyang No. 32. Pangatlong player si Shaq na iniretiro ng tatlong franchises ang jersey pagkatapos nina Wilt Chamberlain (No. 13 sa 76ers, Warriors at Lakers) at Pete Maravich (No. 44 sa Hawks, No. 7 sa Jazz at Pelicans).

“It means that every franchise you played for, they enjoyed you,” pahabol ni O’Neal sa lectern.

