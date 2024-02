MJ Phillips nagbalik para patigasin depensa ng Gazz

KARAGDAGANG pwersa sa depensa ang nakatakdang ibalik ni two-time Best Middle Blocker Mar Jana Phillips upang mas paigtingin ang kampanya ng 2024 Philippine National Volleyball Federation Champions (PNVF) Champions League titlist Petro Gazz Angels sa darating na 7th season ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference simula Pebrero 20.

Magiging mas lalong kapana-panabik ang koponan ng Petro Gazz sa pagbabalik ng 6-foot defender para palakasin ang tsansa ng koponan na makabalik sa AFC Finals kasunod ng pagpasok sa koponan nina Japanese coach Koji Tsuzurabara, PNVF Champions League MVP Brooke Van Sickle at mga bagong manlalarong sina Joy Dacoron, Ethan Arce, Mich Morente at ang pagbabalik ni two-time MVP Myla Pablo ngayong taon.

“MJ is coming home,” paglalahad ng Petro Gazz sa kanilang inilabas na statement sa Instagram post. “The two-time PVL Best Middle Blocker will be back to refuel the Angels after she finishes her contract in KOVO. PEPPERS is still MJ’s top priority and her commitment for KOVO.”

Matatandaang matagumpay na natupad ang pangarap ni Phillips na makapaglaro sa pamosong Korean V-League para sa koponan ng Gwangju AI Peppers sa nagdaang 2023 Korean Volleyball Federation (KOVO) para sa Asian Quota Draft matapos mapiling 5th overall pick.

Lubos ang katuwaang nadama ng 28-anyos na Filipino-American sa pagkakapili sa kanya bilang nag-iisang Filipino import sa South Korean League matapos mapili ang ibang mga Asian imports mula Indonesia at Thailand, kung saan naging kasabayan niya sa panahon ng drafting sina dating Creamline Cool Smashers ace playmaker at ngayo’y manlalaro ng Denso Airybees sa Japan V.League na si Julia Morado-De Guzman, Dindin Santiago-Manabat ng Akari Chargers, Mylene Paat ng Chery Tiggo Crossovers, Majoy Baron ng PLDT High Speed Hitters at at Iris Tolenada, na naglalaro ngayon sa GS Caltex Seoul KIXX.

Magbabalik si Phillips na mayroong solidong grupo na makakasamang muli ang koponang sumungkit ng 2022 Reinforced Conference title at runner-up sa First AFC na sina Djanel Cheng, Aiza Maizo-Pontillas, Jonah Sabete, Nicole Tiamzon, Chie Saet at team captain Remy Palma, gayundin sina Marianne Buitre, Matet Espina, Ivy Perez, Baby Love Barbon at Kecelyn Galdones.

Bahagyang nasaktan ang kampanya ng Petro Gazz sa dalawang sunod na kumperensiya sa PVL sa paglipat ni Phillips sa Gwangju na tumapos ng 2-26 kartada sa Korean League, nang tumapos lang ito ng 9th sa Invitational at 6th sa Second AFC, habang nawala na rin sa koponan sina “Lady Beast” Grethcel Soltones na lumipat ng Akari Chargers, libero Cienne Cruz, Ranya Musa dulot ng injury, Des Clemente, Heather Guino-o at Dzi Gervacio.

(Gerard Arce)