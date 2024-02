Nakiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa milyon-milyong Katoliko sa pag-obserba sa pagsisimula ng panahon ng Kuwaresma.

Sa kanyang social media page ay naglabas ng larawan ng Pangulo habang dumadalo sa misa at mayroong krus na abo sa kanyang noo na tanda ng pagdalo sa Ash Wednesday.

Ang Ash Wednesday ay bahagi ng mahala¬gang aktibidad sa mga deboto kung saan ang abo ay sumasagisag na ang katawang lupa ay babalik sa alikabok, subalit mananatiling buhay ang kaluluwa. Hudyat din ito ng panahon ng Kuwaresma na tatagal hanggang sa araw ng pagkabuhay ni Kristo sa mga Katoliko.

Sa kanyang mensahe, nanawagan ang Pa¬ngulo sa mga deboto na pagnilayan ang sakripis¬yo ni Hesukristo at ibalik ang pagpapalakas ng pananampalataya.

“In observing Ash Wednesday, let us reflect and renew our faith,” anang Pangulo.

(Aileen Taliping)