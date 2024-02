Manny Pacquiao bet kasapakan si Conor ‘The Destroyer’ Benn

MAAARING hindi lamang paghahanda sa isang exhibition bout ang isinasagawa ng nag-iisang eight-division world champion na si Manny “Pacman” Pacquiao ngayong taon dahil sa dalawang nakalatag na laban na magsisilbing daan sa pagbabalik nito sa bigating bakbakan kontra sa parehong boksingerong Briton na sina Conor “The Destroyer” Benn at dating world champion Kell “The Special One” Brooks.

Inihayag ni Matchroom Sport chairman at promoter Eddie Hearn sa social media na nakakabigla umanong makakuha ng paghamon galing sa kampo ng Filipino boxing legend na interesadong tapatan si dating World Boxing Association (WBA) Continental (Europe) welterweight titlist na si Benn para magbalik sa tunay na laban sa pro-fight.

“Manny Pacquiao contacted us the other day. He’s contacted us for the fight, his people. So, I don’t think there’s many [boxers] that aren’t calling out Conor Benn… Absolutely [I’d make Benn vs. Pacquiao]. Bob Arum was talking about [Pacquiao] fighting Josh Taylor, yesterday. Is Conor Benn better than Josh Taylor? I think so,” pahayag ni Hearn sa panayam ng Freebets.com

Minsang nabuhay ang ispekulasyon sa harapan nina Pacquiao at Benn noong isang taon matapos ibunyag rin mismo ni Hearn na potensiyal na magkaharap ang dalawa, habang dalawang beses na nagpositibo sa ipinagbabawal na performance-enhancing substance (clomiphene) si Benn na nanatiling undefeated kontra kay Peter Dobson nitong nagdaang Pebrero 3 na nauwi sa unanimous decision na panalo.

Nais ring makabalik sa boxing ring ng dating International Boxing Federation 147-pound title holder na si Brooks nang aminin nitong gustong makatapat si Pacquiao, matapos ring magretiro noong 2022 sa huling laban kay Amir Khan.

“I wouldn’t shy away from it if it made sense for me, and boxing fans wanted to see it happen. Maybe we could get Amir Khan or Manny Pacquiao back in the ring,” sambit ni Brooks na may magandang 40-3 rekord kasama ang 28 panalo mula sa knockouts. “Manny Pacquiao is a legend, of course, I’d love to share the ring with him. It would be an honor.”

Ilang mabibigat na laban rin ang kinaharap ng 37-anyos mula Sheffield, South Yorkshire para sa world title fights kabilang sina Shawn “Showtime” Porter, Gennady “GGG” Golovkin, Errol “The Truth” Spence Jr. at two-time undisputed champion Terrence “Bud” Crawford.

Patuloy at pursigido namang naghahanda ang 45-anyos na Filipino boxing legend para sa kanyang darating na exhibition fight sa Abril 20 laban kay legendary muay thai fighter Buakaw Banchamek sa Impact Arena sa Bangkok, Thailand sa binansagang “The Match of Legends.”

Kamakailan lamang ay inihayag ni MP Promotions President at Knucklehead Boxing Promotions chair Sean Gibbons na tila hindi sapat para sa natural na kapasidad ng kakayanan ng power-lefty boxer ang isang exhibition match lamang, na handa muling makipagsabayan sa mas bata at maliliksing boksingero tulad nina undefeated World Boxing (regular) lightweight titlist Gervonta “Tank” Davis (29-0, 27KOs) at Ryan “KingRy” Garcia.

Huling beses sumabak sa pro-bout si Pacman laban kay Olympic bronze medalist Yordenis “54 Milagros” Ugas ng Cuba na nauwi sa 12-round unanimous decision pabor sa huli noong Agosto 21, 2021 sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, Nevada.

