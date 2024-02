Liza Soberano no show sa premiere night ni Enrique Gil

Kita kay Enrique Gil ang excitement nang lumakad siya sa red carpet ng kanyang comeback movie na ‘I Am Not Big Bird’.

Sinuportahan naman ng celebrities ang premiere night ng kanyang bagong pelikula, pero ang inaabangan na lumakad sa red carpet ay ang kanyang girlfriend na si Liza Soberano.

Invited ang Hollywood actress dahil noong pumasok kami sa Cinema 2 ng SM Megamall ay nakita namin ang isang seat na may nakalagay na name ni Liza Soberano, ha!

Kasabay kasi ng premiere night ng ‘I Am Not Big Bird’ sa SM Cinema Megamall ang relaunch ng isang South Korean skin care brand sa Blue Leaf Events sa McKinley Hills, Taguig City kung saan si Liza ang Filipino endorser.

Na-delay ang program at interviews sa nasabing event kaya hindi na nakahabol si Liza para manood ng movie ng boyfriend niya.

Sayang nga hindi nakita ni Liza kung paano pinakita ni Enrique ang kanyang big bird sa pelikula.

I’m sure magiging happy at proud si Liza kay Enrique dahil magaling ang jowa niya sa comedy at ang layo ng bagong character nito sa mga projects nila dati.

Kung sa mga dati nilang pelikula at teleserye ay puro pagpapakilig at pagpapa-cute ang ginagawa ni Enrique, dito sa ‘I Am Not Big Bird’ ay ang wild at super dirty ng character niya .

Tawa nga nang tawa ang mga tao sa sinehan sa mga eksena nina Enrique, Red Ollero, Pepe Herrera, at ang scene-stealer sa pelikula na si Nikko Natividad.

Naaliw-aliw talaga ang mga nakapanood ng pelikula, ha!

Manood na lang kaya si Liza sa regular screening ng pelikula ni Enrique?

Sana nga!

Bonggels!