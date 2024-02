Karma. Isang pagbibigay ng hustisya na hindi galing sa tao kundi sa Sanlibutan.

Kung anong ginawa mo sa iyong kapwa gagawin din sa iyo ng iba.

Golden Rule: Don’t do unto others what you don’t want others to do unto you.

Bilang observer o tagapagmasid ng batas ng sanlibutan (law of the universe), marami na akong nakita ng paggulong ng karma.

Isang dating police chief ng Caloocan City ay mahilig mag-utos sa kanyang mga tauhan na isalvage ang mga crime suspects kahit na maliit lang ang kasalanan ng mga ito.

Nang matagal nang nagretiro ang nasabing police chief ay pinatay ng mga pulis-Caloocan ang kanyang anak na estudyante na napagkamalan nilang holdaper.

Noong panahon ni Cory Aquino ay may batas na pinasa—sa kagustuhan din ni Cory– na hindi puwedeng gamitin ng bata ang apelyido ng ama kapag ito ay hindi kasal sa kanyang ina.

Anong nangyari? Ang bunsong anak ni Cory na si Kris ay nanganak kay Joshua na hindi kasal sa ama ni Josh. Kaya’t si Josh ay Aquino at hindi ginagamit ang pangalang Salvador.

Noong panahon ni Pangulong Gloria Macapaga-Arroyo (GMA) ay pinakulong niya ang pinalitan niya na si Joseph “Erap” Estrada sa salang plunder.

Nang pinalitan ni Presidente Noynoy Aquino si GMA, pinakulong din niya si “Gloria-Gloria Labandera” also sa salang plunder.

Noong panahon ni Pangulong Digong ay patay dito, patay doon ang ginawa ng kanyang mga pulis sa mga drug suspects.

Totoo man o hindi, ang anak ni Digong at manugang ay isinabit sa isang malaking shipment ng illegal drugs na nakalabas sa Manila port.

Noong panahon din ni Digong ay ipinasara niya, sa pamamagitan ng kaalyado niyang Kamara de Representantes, ang ABS-CBN na napakatagal na nanilbihan sa bayan.

Ngayon na wala na si Digong sa puwesto ay ipinasara ng Kamara de Representantes ang Sonshine Media Network International na pag-aari ng kanyang kaibigan na si Pastor Apollo Quiboloy.

Ganyan ang gulong ng palad. What goes up must come down.