Jak Roberto for real ni Barbie Forteza; David Licauco for reel lang

Ang sweet nina Barbie Forteza at Jak Roberto sa kanilang Valentine’s Day date, ha!

Sa Instagram ay binahagi ni Barbie ang video na binigyan siya ng bulaklak ng boyfriend na si Jak habang nasa loob sila ng sasakyan.

Kasama rin sa video na magka-date sila sa isang restaurant.

Caption sa video na iyon, “POV : when your 7th Valentine’s dinner still feels like the first date. I love you so much @jakroberto,” na may red heart emoji.

Tsika ng ibang mga nakausap namin, patunay lang iyon na si Jak ang for real ni Barbie at si David Licauco ay pang-reel lang.

Kaloka!

(Jun Lalin)