Naglabas ng ‘resibo’ ang Kamara de Representantes na aprubado ni Senadora Imee Marcos at iba pang miyembro ng Senado ang P26.7 bilyong Ayuda sa Kapos ang Kita (AKAP) program na kinukuwestiyon nila ngayon.

Sa isang press conference nitong Miyerkoles, sinabi ni House Senior Deputy Speaker at Pampanga Rep. Aurelio Gonzales Jr. na nilagdaan ni Sen. Marcos ang bicameral conference committee report sa 2024 national budget kung saan nakalagay ang alokasyon ng P26.7 bilyon para sa AKAP.

“Eto po nakabilog ang pangalan niya na pumirma po siya sa bicam report. Sana po tiningnan niya ito, this P26.7 billion,” ani Gonzales habang pinapakita sa media ang kopya ng bicam report. “Lahat ng miyembro ng bicam conference nakapirma dito,” dagdag pa niya.

Aniya, bahagi ng 2024 national budget ang AKAP at binigay nila ang basbas dito nang aprubahan ang P5.768-trillion national budget sa Senado noong Nov. 28, 2023.

“It would be absurd now for senators to be questioning the AKAP and other assistance funds included in the national budget and administered by the Department of Social and Welfare Development (DSWD) because they approved it,” katwiran ni Gonzales.

Ang pagkuwestiyon umano sa 2024 budget ay nangangahulugan ng pagkuwestiyon din sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aprubahan ito.

Iginiit din ni Gonzales na hindi si Speaker Ferdinand Martin Romualdez o sinumang miyembro ng Kamara ang magbibigay ng ayuda sa mga pamilyang kapos ang kita sa ilalim ng AKAP kundi ang Department of Social Welfare and Development.

Balak naman ni Sen. Marcos na magsagawa ng hiwalay na pagdinig sa AKAP na aniya’y misteryosong lumitaw ngayong 2024 lamang. Noong Martes ay ipinagpatuloy ng Senate committee on electoral reforms ang imbestigasyon sa suhulan sa people’s initiative kung saan lumutang ang P26.7 bilyong pondo para sa AKAP na sinasabing bahagi umano ng suhol para sa Charter change.

Naniniwala si Marcos na dapat magkaroon ng hiwalay na pagdinig ang Senado sa umano’y pagkakadawit ng AKAP sa signature drive ng PI.

“Tingnan natin. It has to take a different form kasi lihis na siya dun sa saklaw ng PI pero kailangan siguro pag-usapan baka naman mabigyan na tayo ng linaw ni (DSWD) Secretary Gatchalian,” sabi ni Marcos.

(Billy¬ Begas/Dindo Matining)