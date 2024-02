Ice Seguerra nawindang sa V-day surprise ni Liza Diño

Ang ‘Araw ng mga Puso’ ba ay para lang sa mga tunay na babae, lalaki?

“That’s not true!” sagot ni Ice Seguerra sa mga naniniwala, nagsasabi na ang ‘Araw ng mga Puso’ ay para sa mga straight lang, o para sa mga tunay na babae at lalaki lang.

Kadalasan nga kasi, kapag ‘Araw ng mga Puso’ tila kini-criticize ng mga tao ang mga couple (lalaki sa lalaki, lalaki sa bading, o babae sa babae, babae sa tomboy) na nagdi-date sa mga restoran.

“Ako kasi basta I’m not doing anything wrong, wala akong tinatapakang tao… Pero `yun nga, siguro meron pa rin mga tao na may pagka-judgmental. Pero bakit ko sasayangin ang energy ko sa kanila?

“I can be happy, and I will do my thing. Wala akong pakialam sa kanila, o sa sasabihin ng mga tao!” sabi ni Ice.

Anyway, naikuwento nga ni Ice ang isang senaryo na hindi puwedeng makalimutan sa ‘Araw ng mga Puso’.

“Bago pa lang kami. I think hindi pa nga kami noon.

“Parang papunta na sa ganun, o dating pa lang talaga.

“I remember, nasa Iloilo ako, Feb. 14, may show ako. Asar na asar ako, kasi gusto ko mag-spend kami ng time together, kasi parang first Valentine namin `yon.

“Sabi ko, sa sobrang asar ko, kakanta ako ng mga malulungkot, pambasag sa mga magdyodyowang nanonood sa akin.

“Anyway, nag-message siya, ‘Saan ka?’ Siya nag-picture na ang background ay ‘Welcome to Iloilo!’ Ang lola (Liza Diño) mo lumipad sa Iloilo.

“As in hindi niya alam kung nasaan ako, ha! Siyempre, surprise. Pero ang tanga ko, hindi ko na-gets agad. Sabi ko, ‘Ay talaga, nandito ka rin before?’

“Sabi niya, tingnan mo ang hawak ko, nakalagay kasi, ‘Happy Valentine’s day’! Ahhhhhh, may mga paganun siya, talagang iba,” masayang kuwento ni Ice.

Well, ngayong Valentine’s day nga ay bonggang-bongga ang eksena ni Ice, na talagang nag-compose siya ng kanta o tula ba `yon, na gamit ang mga letrang ‘ICE AND FIRE’.

Na sa huli nga, nakalagay na ‘Ice is Liza’s Fire!’

Bongga naman!

Anyway, sa Feb. 17 nga ay mapapanood si Ice sa concert ni Ryan Gallagher, ang ‘The Voice of Ryan’ sa Music Museum.

Prodyus ito ng Fire and Ice LIVE! At handog ng Katinko, Baron Method, Phillip’s Fine Jewelry.

Para sa karagdagang impormasyon at mga update, bisitahin ang Fire and Ice PH sa Facebook.

(Dondon Sermino)