Humahabol sa DonBelle: Maris Racal, Anthony Jenkins may music video na

Next level na nga ang SnoRene love team nina Maris Racal at Anthony Jennings, ha!

Ang SnoRene ay hango sa mga pangalan ng characters nina Anthony at Maris sa teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’ na sina Snoop at Irene.

Bumida ang dalawa sa music video ng bagong kanta ni Darren sa Star Music, ang ‘Iyo’.

Familiar ang viewers ng ‘Can’t Buy Me Love’ sa kantang ito dahil kinanta na ang Fukien version nito ng character ni Darren sa serye na si Stephen kay Ling na ginagampanan naman ni Belle Mariano sa isa sa mga Chinese New Year episodes ng serye.

Pero nagulat ang mga netizen na hindi pala para kina Stephen at Ling ang nasabing theme song kundi para kina Snoop at Irene pala.

Tuwang-tuwa naman ang netizens na kahit teaser pa lang ng music video ang nilalabas ay kinikilig na sila.

Mukhang dala-dala nina Maris at Anthony ang kanilang characters sa serye dahil sey ng isang Instagram user, “’Yung mukha namang seryoso pero mukha pa ring comedy.”

Lalabas ang music video ngayong Valentine’s Day, 6:00pm sa YouTube channel ng Star Music.

Samantala, approved sa mga netizen ang serious moment ni Snoop na handang akuin ang responsibilidad na maging ama kung saka-sakaling nabuntis nga niya si Irene.

Hindi nga lang daw sa rom-com scenes magaling sina Maris at Anthony pati na rin sa mga serious scenes.

Super abang na nga ang mga faney sa mga upcoming episode ng serye kung buntis nga ba talaga si Irene at kung may nangyari ba talaga sa kanila ni Snoop.

Humahabol na talaga sila sa kasikatan ng DonBelle nina Donny Pangilinan, Belle, ha!

Exciting!

(Byx Almacen)