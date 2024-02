Francine Diaz, Seth Fedelin may bagong pelikula

Dahil sa collab ni Francine Diaz kay Seo In-guk para sa English song na ‘My Love’ ay marami ang kinabahan at baka hindi na raw itutuloy-tuloy ng ABS-CBN ang love team ng dalaga kay Seth Fedelin.

Kabado nga ang FranSeth fans, ha!

Pero may isang tinanong kami kung ano na nga ba ang mangyayari sa love team nina Francine, Seth after nilang sumabak sa TFC (The Filipino Channel) anniversary show sa Dubai, United Arab Emirates kung saan ay nag-propose pa ang binata na ang dalaga ang gusto niyang maka-date sa Star Magical Ball 2024.

Aba, trending nga ang pag-yes ni Francine sa ‘promposal’ ni Seth, ha!

Anyway, tsika ng taong tinanong namin, may nilulutong bagong proyekto para sa FranSeth.

Pelikula raw ang gagawin nina Francine, Seth.

“Inaayos pa ang mga detalye. Mag-a-announce rin tungkol diyan very soon,” tsika ng taong tinanong namin.

May pini-pitch na rin daw na new series for Francine, Seth.

“Hindi pa nga lang makatutok doon sa new show nila kasi si Francine magre-renew pa lang ng ABS-CBN contract niya this month.

“Baka after ng contract renewal, pag-uusapan na new TV show nila,” tsika ng aming kausap.

In fairness, napakalakas ng FranSeth love team, ha!

Grabe nga ang suporta sa kanila ng fans!

‘Yun na!