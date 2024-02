GAGAWARAN ng Council of Young Filipino Americans in Medicine (CYFAM) ng legacy award ang Fil-Am doctor na nagsilbi sa White House dahil sa pagbibigay niya ng inspirasyon sa mga kapwa Fil-Am medical professional sa Amerika.

Siya si Dr. Eleanor Concepcion “Connie” Mariano na tatanggap ng ‘Legacy Award’ sa idaraos na 4th Annual Conference sa University of California, Los Angeles sa Pebrero 17.

Sa isang pahayag, idineklara ng CYFAM ang kanilang paghanga sa mga katangi-tanging achievement ni Mariano gayundin ang kanyang patuloy na suporta at pagbibigay ng inspirasyon sa hanay ng susunod na henerasyon ng mga Fil-Am medical professional sa Amerika.

“The award celebrates Dr. Connie’s remarkable journey as a trailblazing Fil Am physician and military woman, underscoring her significant contributions to the field of medicine,” ayon sa CYFAM.

Nagsimula ang makulay na karera ni Mariano nang tanghalin siyang unang Fil-Am Rear Admiral sa US Navy at ang kanyang pagkakatalaga bilang unang military woman na nagsilbi bilang White House Physician to the President.

“Her achievements inspire future generations for service in the medical field,” dagdag pa ng grupo.