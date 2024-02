Handa si dating Pangulong Rodrigo Duterte na makaharap si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. upang matuldukan na ang kanilang bangayan sa publiko.

Ang dalawa ay inimbitahan na dumalo sa inoorganisang prayer rally sa Marso, ayon kay dating Presidential Anti-Corruption Commission (PACC) chairman Greco Belgica.

“Nag-organisa po kami ng isang prayer gathering na iniimbitahan po namin para manguna ‘yung dalawang pangulo, ‘yung ngayon President Bongbong Marcos tsaka ‘yung dati nating pa¬ngulo si president Duterte para ho muna manalangin, magpakumbaba at in the end magkaroon ng maayos na pag-uusap tungkol sa mga issues at gustong tahakin ng bawat isa para sa bansa,” paglalahad ni Belgica sa isang radio interview.

Ang imbitasyon ay ipinadala noong nakaraang linggo at pareho nang natanggap nina Marcos at Duterte.

“Si President Duterte already accepted the invitation positively and si President Marcos hinihintay pa namin sagot niya,” ani Belgica.

Sinabi ni Belgica na ipinauubaya nila sa Diyos ang pagbabati ng dalawang lider¬ upang sa gayon ay makapag-move on na ang magkabilang kampo.

“Palagay ko Diyos ang makakapag-ayos¬ niyan sa puso nila eh. Kaya nga kami umaasa dahil hindi naman natin kayang ayusin iyan, number 1 both president wala nang mas mataas sa kanila kundi ang Diyos,” diin ni Belgica.