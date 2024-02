Daniel Padilla ayaw mag-love life muna, ikinatuwa ng solid KathNiel

Ang bongga ng ibang solid KathNiel fans!

Aba, ikinatuwa nila ang isinulat kahapon ni Byx Almacen dito sa Abante.

Naka-quote kasi si Daniel Padilla na, “No, definitely not. Love for human nature, ‘yon ang hinahanap ko.

“Trabaho muna ako, wala muna akong love, love. I want to work on myself. I need to love myself first.”

Sabi ng fans nina Daniel, Kathryn Bernardo, nangangagulugan lang daw iyon na hindi agad-agad papalitan ng binata ang ex-girlfriend.

Na hindi nga raw magagawa ni Daniel na makipagrelasyon agad sa iba.

Sabi pa ng iba, “For sure, gusto rin ni Deej na magkabalikan sila ni Kath.

“Bakit nga naman siya magla-love life at hahanap ng iba kung ai Kath pa rin ang gusto niya?!”

Para nga sa solid KathNiel fans, may pag-asa pang magkabalikan sina Deej, Kath.

Marami rin kasi sa fans nila ang naniniwalang mahal pa rin nina Deej, Kath ang isa’t isa.

Na palipasin lang daw ang hindi pagkakaunawaan ng dalawa at puwede pa naman silang magkabalikan.

May ganun?

Ano naman kaya ang masasabi ni Kathryn?

Well…

(Jun Lalin)