Dadalawin sa Marso: Eric Quizon pinagdarasal kay Padre Pio paggaling ni Kris Aquino

Birthday ni Kris Aquino ngayong Feb. 14, at isa nga si Eric Quizon sa nagbigay ng mensahe.

Isa nga si Eric sa mga naging malaking bahagi ng buhay ni Kris. At nalulungkot ang aktor/direktor sa nangyayari kay Kris.

Kuwento ni Eric, gustong-gusto niyang makita si Kris.

“I want to see her. I mean… tini-text ko siya, na ‘I hope you’re okey, I’m praying for you’. Mga ganun lang.

“Sumasagot naman siya. Nagti-thank you naman siya.

“And she’s always in my prayers talaga. Kumbaga, whenever I go to Padre Pio, whenever nag-o-offer ako ng candle, sinasama ko talaga siya,” kuwento ni Eric.

Last year nga raw sila huling nag-chat, na sinabi nga sa kanya ni Kris na, “I’m getting better.”

“That was last year. Pero nitong mga huli, nagmi-message ako sa kanya sa mga Instagram na lang, na pinagdarasal ko nga siya. Hindi rin siya nag-a-update.

“Kay Tita Dolor (manager ni Eric) siya nag-a-update madalas,” pahayag pa ni Eric.

Anyway, papunta ng America (Los Angeles) si Eric, at gusto nga niyang dalawin si Kris.

“I’ll try to visit her. Kung ia-allow.

“I’m supposed to go in March. So hopefully, medyo matagal ako doon. So hopefully madaanan ko nga siya,” sabi ni Eric.

Heto nga ang birthday message ni Eric kay Kris:

“I just wanna say, because I’m sure everybody is praying for her, at isa na nga ako doon, pero ako, ang wish ko lang talaga, is for her to get better.

“I know the battle has been extended for so long, sobra na ang fight niya. At sana hindi siya mag-give up. Sana hindi manghina ang loob niya.

“And as long as she continues to pray, I know that she’s gonna go through this,” sabi na lang ni Eric.

Anyway, shooting ng pelikula nga ang sadya ni Eric sa Amerika, pero hindi pa raw niya puwedeng idetalye.