Christian Gian Karlo Arca markado sa Dasma chess

NAKATAKDANG tumulak ng piyesa si FIDE Master Christian Gian Karlo Arca sa Rapid Invitational Chess Tournament sa Sabado na lalaruin sa Metro Gate Club House sa Dasmariñas City, Cavite.

Kaya naman, puspusan na ang paghahanda ni Philippine Sportswriters Association (PSA) awardee Arca para masilo ang korona sa event na inorganisa at inisponsoran nina Rony at Elvira Roca.

Makakatagisan ng isip ni 14-year-old Arca sina International Master Chito Garma, Ricardo de Guzman, Barlo Nadera at Angelo Young, FM Adrian Ros Pacis, FM Carlos Edgardo Garma, NM Carlo Lorena, NM Edmundo Gatus, NM Homer Cunanan, NM Romeo Alcodia at NM Oscar Joseph Cantela.

Ang one-day event ay kasabay sa kaarawan nina IM Rony at Elvira, nakalaan ang kabuuang P50,000 premyo sa event na ipatutupad ang eight minutes plus three seconds increment time control at single round robin format.

Sina Arca at Cantela (16 years old) ay parehong kinatawan ang Pilipinas sa World Youth Chess Championships noong nakaraang taon sa Montesilvano, Italy.

Nakaraan lamang ay nagwagi si Arca sa 1st Warden Rapid Chess Tournament na nilaro sa Activity Center ng Abreeza Mall sa Bajada, Davao City.

(Elech Dawa)