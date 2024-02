Bea Alonzo malabong palitan agad si Dominic Roque

Dahil kumpirmadong hindi na nga matutuloy ang kasal nina Bea Alonzo at Dominic Roque ay tutok na tutok ngayon sa mga kaganapan sa ex-couple ang mga marites!

Inaabangan nga ng mga tsismoso’t tsismosa kung sino kina Bea, Dominic ang unang magkakarelasyon.

So nagtanong-tanong kami ng opinyon ng ilang mga nakakakilala sa dalawa.

Sabi ng isang malapit kay Bea, hindi siya naniniwalang agad-agad na papalitan ng aktres si Dominic.

Na hindi raw agad tututok sa bagong love life si Bea.

Obvious naman daw na mas gusto ni Bea na tumutok ngayon sa trabaho.

Na kahit noon naman daw nang i-ghosting ni Gerald Anderson si Bea ay bumilang din ng ilang taon bago nakipagrelasyon si Bea kay Dominic.

Sabi naman ng iba, Dominic will definitely take his time bago manligaw sa iba.

‘Yun ang opinyon nila, pero siyempre ang mga marites ay palaging tututok kina Bea, Dominic at aabangan kung sino sa kanila ang unang makikipagrelasyon sa iba, ha!

‘Yun na!

(Jun Lalin)