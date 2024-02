Bea Alonzo ‘di raw tagasalo ng mga inayawang proyekto ni Marian Rivera

Dinenay ng creative consultant ng GMA Network na si RJ Nuevas ang isyu na tagasalo ng mga inayawang projects ni Marian Rivera si Bea Alonzo.

Pinag-usapan kasi ng bongga sa social media ang nabalita ng kasama ni Ogie Diaz sa kanyang vlog na si Mrena.

“Bago ialok ang isang teleserye kay Bea Alonzo, eh dadaan muna kay Marian, siya muna ang aalukin, Kuya,” chika ni Mrena.

Sa kanyang Facebook account ay dinenay nga ito ni RJ at nilinaw na para talaga kay Bea ang mga proyekto nito.

Post ni RJ, “Hindi po ito totoo! Hiningan po ako ng concept for Bea Alonzo, at ang naisip ko at ipinasa at naaprubahan ng mga boss ay ang ‘Widow’s War’. Para po talaga kay Bea ang show at walang inalukan na iba. Ganon din po ang dalawa niyang naunang shows.”

Sinang-ayunan din ito nang nakausap namin na Kapuso teleserye writer.

Sey nito, “Totoo naman. Lahat ng in-offer kay Bea ay para talaga kay Bea. Ginawa for Bea. Wala syang sinalo galing kay Marian.”

May ibang netizen ang tumitira kay Ogie na gumagawa lang daw ito ng balita dahil galit daw ito kay Bea dahil sa naging statement nila ni Dominic Roque na may mga tao raw na naunang magkumpirma ng kanilang hiwalayan na wala nilang consent.

Sa kanyang mga post naman sa X na dating Twitter ay nilinaw ni Ogie na wala siyang galit kay Bea.

“Wala po akong galit kay Bea, feeling lang yon ng iba. Sorry po sa mga na-offend sa mga ibinabalita namin. You can unfollow naman anytime, wag nang magpaalam. Socmed mo, hawak mo, desisyon mo,” post niya.

Nanindigan siya sa nasabi sa kanya ng source niya na naging tagasalo nga ng mga inayawang projects ni Marian si Bea.

“Basta kami, me nakakausap na source. At sinasabi ko naman na ayon sa source and hindi ko kinukumpirma. Baket, meron nga, totoo na, dinedenay pa eh. But eyes can’t lie. So ano? Ipipilit ko ba yung alam ko? Hindi na. Basta they know the truth,” sey ni Ogie.

(Byx Almacen)