Ipinagdiwang ng mga opisyal ng Malacañang ang ika-100 taong kaara¬wan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa pamamagitan ng asalto na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Palasyo.

Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), kinilala ng Pangulo ang mga naging kontribusyon ni Enrile sa matagal na panahong paglilingkod nito sa gobyerno.

Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na para makaabot sa 100 ay isang malaking tagumpay na dapat lamang na ipagdiwang.

“To have a life that has reached 100 years that is full of achievement, that is full of purpose, that is full of service, that is full of duty makes this celebration a must more remarkable one that it would normally be,” anang Pangulo.

Sinabi pa ng Presidente na natutuwa siyang nakilala si Enrile dahil nakakatulog ito nang mahimbing sa gabi lalo na ngayong miyembro ito ng kanyang gabinete.

“He is a remarkable person and I’m just so happy to have known him. I must admit, to have him in my corner allows me to sleep better at night,” dagdag ng Pangulo.

Bago aniya naging Pangulo ay humingi siya ng payo kay Enrile sa mga dapat gawin sa gobyerno.

Sa ginanap na selebras¬yon ay binigyan ng Pangulo ng Presidential Letter of Felicitation si Enrile.

Sa panig naman ni Enrile, pinasalamatan nito ang dating Pangulong Marcos at dating Unang Ginang Imelda Marcos sa pagkakataong ibinigay sa kanya para magtrabaho sa gobyerno.

(Aileen Taliping)