Bardagulan, bombahan masasaksihan uli sa PVL

UMAATIKABONG hambalusan na naman ng bola ang masasaksihan sa pagbubukas ng 7th Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference simula Pebrero 20 sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Inihayag ni PVL President Richard Palou ang kanyang pagiging masigla sa paparating na season, dahil sa mga bagong handog ng liga sa mga manonood at tagasubaybay tampok ang mga bagong koponan at mga pagbabago sa kanilang alituntunin.

“The 12-team field for this season is as strong as ever, and we’re thrilled to witness the extraordinary talent and competition that each team brings to the court,” wika ni Palou, sa pagpasok ng Capital1 Solar Energy at Strong Group at pagbabago sa Galeries Highrisers sa official launch ng liga kahapon sa Discovery Suites sa Ortigas.

Pipiliting depensahan nina Alyssa Valdez at ng Creamline Cool Smashers ang kanilang korona, sasabak agad sila sa opening weekend kontra sa bagong balasang Farm Fresh Foxies sa Pebrero 24 sa pinakatampok na laro sa Smart Araneta Coliseum.

“We’re definitely looking to achieve our goals. Hoping na maging maganda ang maipakita ng team, this conference, knowing na maraming teams ang nag-beef up and sana mas maging maganda ang chemistry namin,” pahayag ni Valdez.

(Gerard Arce)