Bam Adebayo kumana ng triple double vs Bucks

START-to-finish na nasa trangko ang Miami Heat, lumayo pa hanggang 31, bago kinumpleto ang 123-97 panalo laban kay Giannis Antetokounmpo at Milwaukee Bucks Martes ng gabi.

Sa ikalawang laro ay absent si Jimmy Butler (personal), humugot ang Heat ng career-high 24 points kay Nikola Jovic.

Inilista ni Bam Adebayo ang pangalawa niyang triple-double ngayong season na 16 points, 12 rebounds, 11 assists.

May 23 markers pa si Duncan Robinson na 6 for 8 sa 3-point range, tumapos ng tig-19 sina Tyler Herro at Kevin Love. Overall ay 19/40 mula long range ang Miami.

Pinaglaruan din ni Antetokounmpo ang triple-D sa 23-11-8, pero hindi naibalik ang Bucks matapos maiwan 40-28 sa first quarter. Walang nilistang biyahe sa free throw line si Antetokounmpo.

Umayuda ng tig-16 sina Damian Lillard, Malik Beasley at Bobby Portis.

Mula sa floor ay 8/13 si Jovic, kalagitnaan ng third quarter ay naka-21 points na ang 20-year-old forward para burahin ang dating career-best na 18.

Humarabas ng 11 points sa first 5 minutes ng third quarter si Lillard at naibaba ang lead sa 9. Sinindihan ng 6 straight points ni Jovic ang 15-2 spurt tungo sa 94-72.

Samantala, pinangunahan ng 41 points ni Jayson Tatum ang balanseng scoring ng Boston Celtics sa 118-110 panalo laban sa dinayong Brooklyn Nets sa Barclays Center.

Bumakas ng 19 points si Jaylen Brown, tig-16 sina Al Horford at Derrick White, at 14 markers, 12 assists kay Jrue Holiday sa pang-limang sunod na panalo ng Celtics.

May 16 points si Tatum sa first quarter, bago ang break ay naka-31 na siya para pantayan ang career-high sa isang half.

(Vladi Eduarte)