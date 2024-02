NASA 24 na miyembro ng Southern Police District (SPD) ang sinampolan ng National Capital Region Police Office (NCRPO) dahil sa kanilang partisipasyon sa raid sa isang isang Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) at ilegal na pag-aresto sa apat na Chinese sa Parañaque City noong Setyembre ng nakaraang taon.

Ayon sa NCRPO, pito ang naparusahan ng one rank demotion at ito ay sina Police Master Sergeant Primitivo E. Delayun Jr.; Police Staff Sergeants Jeneses Ruiz, Angel Joseph Martin, Christal Rhine Batuigas Rosita, Troy Valera Paragas, Ronald Reyes Montibon at Police Corporal Christian Jade Lebuna.

Samantala, sinuspinde ng walang sweldo sa loob ng anim na buwan na kinabibilangan nina Police Chief Master Sergeant Amante Garcia; Patrolman Edrian Maambong; Patrolman John Renzie Cariaga; Patrolman Elson Calupas; Patrolman Alexander Matuguinas; Patrolman Justin Kyra Acosta; Patrolman Carl Daniel Adena; Patrolman Christian Decapia at Patrolman Janelle Blancaflor.

Suspendido naman ng 60 araw si Police Corporal Humpay Bernardo habang 59 araw na suspensyon ang ipinataw kay Police Captain Jesus Menes.

‘Below 59 days’ suspension naman ang ipinataw kina Police Master Sergeant Elmer Aglugub; Police Master Sergeant John Patrick Natividad; Police Master Sergeant Allan Raz Jr.; Police Corporal Ruscel Solomon; Police Corporal Engelbert Sapio at Police Corporal Rolando Zipagan.

May dalawa pang pulis na sumasailalim sa administrative disciplinary proceedings na hindi muna tinukoy ang mga pangalan.

Noong Martes, 10 pulis ang sinibak sa tungkulin ng NCRPO matapos mapatunayang guilty sa mga kasong grave misconduct, grave irregularity in the performance of duty, grave neglect of duty, conduct unbecoming of a police officer, less grave misconduct at less grave neglect of duty dahil sa ilegal na pag-aresto sa apat na Chinese sa ni raid na POGO sa Solemare Parksuites condominium sa Parañaque City noong Setyembre 16, 2023.

Kabilang sa sinibak sa puwesto sina Police Lt. Jolet Guevarra, hepe ng District Special Operations Unit ng SPD, Police Major Jason Quijana, deputy ni Guevarra; Police Major John Patrick Magsalos, station commander ng Police Station 2, Tambo Parañaque City; Police Capt. Sherwin Limbauan; PEMS Arsenio Valle; PSSg Mark Democrito; PSSg Danilo Desder Jr.; PSSg Roy Pioquinto; PSSg Christian Corpuz at Police Cpl. Rexes Claveria.

(Edwin Balasa)