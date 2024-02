INAMPON ni Victorias City Mayor Javier Miguel Benitez ang nasa 20 aso mula sa dog pound sa Bacolod.

Nakahanap ng pansamantalang bagong tahanan ang nasa 20 asong na-impound sa Bacolod City matapos itong ilipat sa Victorias City Dog Shelter noong Pebrero 9.

Inampon na ni Victorias City Mayor Javier Miguel Benitez ang mga aso mula sa Bacolod City Dog Pound. Ang mayor mismo ang personal na bumisita sa Bacolod at nagdala ng mga aso sa shelter sa Victorias.

“You can tell they’re much happier because they’re smiling and wagging their tails. The Victorias Government will take care of their needs including rehabilitation and vaccination. And then, they’ll be up for adoption. We need your help to sustain these dogs financially or adopt them so they may find a new home,” ani Benitez sa kanyang Facebook post.

Mas malaki din ang shelter sa Victorias na mayroong 500-square-meter area na kayang tumanggap ng hanggang 100 na aso.

Maliit naman ang dog pound sa Bacolod dahil nasa 30 hanggang 40 lamang ang mga asong kaya nitong i-cater dahil nasa 100-square-meter lang ang lugar.

Sa tulong ng Bacolod City Veterinary Office, PAWSsion Project, at Victorias City Veterinary Office, naging matagumpay ang pag-ampon ni Mayor sa mga aso.