Vilma Santos lihim pa bagong pelikula

Pagkatapos ng kanyang ‘When I Met You in Tokyo’ movie kung saan ay nanalo siyang Best Actress sa 49th Metro Manila Film Festival at sa First Manila International Film Festival sa Hollywood, California ay nakahanda na si Vilma Santos na sumalang para sa isang bagong pelikula.

Aminado nga ang Star for All Seasons na excited na siya sa isang pelikulang gagawin niya ngayong 2024, pero lihim pa nga raw iyon.

Nang makatsikahan nga namin siya at usisahin kung ang pelikulang gagawin ba niya ay ‘yung with Sharon Cuneta, sinabi ni Ate Vi na secret pa, pero excited na nga siya.

Feeling naman namin ay ‘yung with Sharon na nga ang bagong movie project na gagawin ni Ate Vi.

Pero wait na lang din muna tayo at baka may iba nga namang gagawin si Ate Vi, ha!

Anyway, patuloy naman ang pagdating ng blessings kay Ate Vi dahil siya ‘yung marunong mag-appreciate sa lahat ng bagay, ha!

Bongga! (Jun Lalin)