Tyler Bey, Magnolia sasagarin Beermen

Finals Game 6 sa Miyerkoles:

(Smart Araneta Coliseum)

7:30pm – SMB vs Magnolia

(*Beermen angat sa serye, 3-2)

DO-OR-DIE ang Magnolia Pambansang Manok Hotshots laban sa San Miguel Beermen sa Game 6 ng PBA Commissioner’s Cup Finals ngayong Biyernes sa Smart Araneta Coliseum.

Matapos matalo sa Game 5, 108-98 noong Linggo, obligadong manalo ang Hotshots para makapuwersa ng Game 7 sa Biyernes.

Ayaw isipin ni Tyler Bey ang pressure sa kanila.

“We just have to come out, do what we did the last two games,” anang Hotshots import. “I mean, we came back from 0-2, we can do it again. We can win two more games. Why not?”

Ang panalo sa Game 3 at 4 ang pinaghuhugutan ni Bey. Para makahirit ng winner-take-all, kailangang gumana muli ang tatak na depensa ng Magnolia. Sa panabla sa series na dalawang panalo, nilimitahan nila sa mas mababa sa 100 ang Beermen.

Na-check ng Hotshots si Bennie Boatwright sa 6 of 14 shooting, nakawala naman sina Jericho Cruz at Simon Enciso. Hindi rin naibaba ang mga numero ni June Mar Fajardo na 18 points, 15 rebounds.

Noong huli, pumutok ng career high-tying 30 points si Cruz mula 8 for 14 shooting sa 3s. Nakisawsaw pa si Enciso sa 3-point party ng SMB sa ibinaon na lima.

Hindi na raw puwedeng maulit ‘yun.

“We can’t just let guys go off for 30,” giit ni Bey, tumikada ng 34 points. “We gotta respect everybody on their team.”

Kina Bey, Mark Barroca, Calvin Abueva, Ian Sangalang, Jio Jalalon nagsisimula ang depensa ng Hotshots.

(Vladi Eduarte)