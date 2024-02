Tripol-dobol na walastik! Victor Wembanyama 10 tirada sinupalpal

PAMBIHIRANG stat line ang kinamada ni San Antonio Spurs rookie Victor Wembanyama sa 122-99 win laban sa dinayong Toronto Raptors Lunes ng gabi sa Amerika.

Naglista ang Frenchman ng 27 points, 14 rebounds, 10 blocks, 5 assists at 2 steals sa loob lang ng 28 minutes, 59 seconds.

Sapol nang isama sa stats ang blocks noong 1973-74, pang-limang player pa lang si Wemby na may 25-10-5-10 sa isang game. Nasa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame lahat ang mga nauna sa kanya – Hakeem Olajuwon, Kareem Abdul-Jabbar, David Robinson at Ralph Samson.

Si Olajuwon ang may pinakamaraming triple-doubles kasama ang blcoks – 11. Naka-10 si Dikembe Mutombo at naka-siyam si Robinson (may isang quadruple-double).

Pang-apat na player din sa Spurs franchise history si Wembanyama na may 10 blocks sa isang game at unang rookie pagkatapos ni Tim Duncan (1998-99) na naglista ng at least 20 points, 10 rebounds, 5 blocks sa isang laro.

Mula 1973-74, sina Robinson, Sampson at Mark Eaton lang ang rookies na naka-triple-double kasama ang blocks.

“I felt great today,” wika ni Wembanyama. “Great rhythm, started the game strong.”

Huling naglista ng triple-double na may blocks si Clint Capela para sa Atlanta kontra Minnesota noong January 22, 2021.

“He did a little bit of everything, obviously,” papuri ni coach Gregg Popovich sa kanyang rookie. “Obviously, he’s an all-around, talented player.”

(Vladi Eduarte)