Ipapasagot ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez sa Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) ang mga critical diagnostic exams gaya ng x-ray para sa lung cancer, mammography para sa breast cancer, ultra sound at pagbabakuna ng human papillomavirus (HPV) vaccine upang maiwasan ang cervical cancer, at iba pa.

Kasabay nito, pinarerepaso ni Romualdez sa House Committee on Health ang charter ng PhilHealth upang mapaganda ang benepisyong kaloob nito sa mga miyembro.

Sinabi ni Speaker Romualdez na ang PhilHealth ay dapat na magtrabaho gaya ng isang Health Maintenance Organization (HMO) na nakatuon sa pangangalaga sa kalusugan ng mga Pilipino sa halip na ang inaatupag ay ang paglalagak ng kapital sa mga bangko at bonds.

“With substantial annual allocations from Congress and regular contributions from private employees, there is no excuse for PhilHealth to scrimp on coverage. The effectiveness of the Universal Health Care system depends on our ability to provide for our citizens, ensuring they receive the medical attention and preventive care they deserve,” ani Speaker Romualdez.

Nais din ni Speaker Romualdez na itaas sa 50 porsyento ang babayaran ng PhilHealth sa bill ng pasyente sa ospital at gawing libre ang pagpapasuri para agad na matukoy ang mga nakamamatay na sakit gaya ng kanser.

Sinabi ni Speaker Romualdez na layunin ng pagrepaso na matugunan ang mga balakid sa pagkamit ng mga Pilipino ng dekalidad na pangangalagang pangkalusugan at matiyak na ang operasyon ng PhilHealth ay nakabatay sa interes ng publiko.

Bukod sa paghahanap ng paraan upang maitaas ang benepisyong nakukuha ng mga miyembro, sinabi ni Speaker Romualdez na sisilipin din ang investment strategy ng PhilHealth upang matiyak na napakikinabangan ito ng husto.

Iginiit ni Speaker Romualdez ang pangangailangan na matugunan ang pangangailangang pangkalusugan ng mga Pilipino.

Sa Miyerkoles, Pebrero 14, ay nakatakdang magsagawa ng pagdinig ang House Committee on Health kaugnay ng direktiba ni Speaker Romualdez.