‘She’s a genius’: Ogie Alcasid namangha sa talino ni Odette Quesada

Very humble kausap si Odette Quesada, na akala mo ay parang walang narating when it comes to music industry.

Like kapag hiningian mo siya ng opinyon tungkol sa sistema ng mga musika ngayon sa Pilipinas, hindi siya agad-agad sumasagot o nagmamalaki.

Katwiran niya, “I don’t have any authority to comment on it, kasi I’m really not immerse. Ayoko naman magsalita sa isang bagay na wala naman akong alam.”

At pinasa nga niya ang tanong kay Ogie Alcasid, na buong ningning naman nitong sinagot na, “Well I’m happy to report that it’s doing very well.”

At siyempre, tuwang-tuwa si Odette sa narinig mula kay Ogie.

Anyway, dahil pareho ngang composer sina Ogie, Odette, na parehong mahusay gumawa ng kanta na may kinalaman sa pag-ibig, inusisa nga sila sa mga greatest learnings nila sa pag-ibig.

“Greatest learnings sa love? That love continues on, even if you’ve broken up with somebody, you should be able to find a new love. Or love of oneself, is actually the best, because you don’t have to rely on any one,” pahayag ni Odette.

“I think love makes the world go round,” sey ni Ogie.

“Love will keep us together,” hirit ni Odette.

“Love is Regine (Velasquez)!” paandar naman ni Ogie.

Anyway, pareho ngang hindi puwedeng kalimutan ng lahat sina Ogie, Odette, dahil sa mga kantang nilikha nila, na hanggang ngayon nga ay nagbibigay inspirasyon, pag-ibig sa lahat.

At sabi nga nila, walang formula para magtagal ka sa music industry. Pero payo nila, laban nang laban, gawa nang gawa ng kanta.

Pero ano ba ang sikreto nila sa paggawa ng mga kanta? Dapat ba ay pareho silang in love para makagawa ng love song?

“Most of my songs, especially when I was a teenager, when I was writing all the hits, I was not even in love. So, I wrote ‘A Long Long Time Ago’ based on an interview she gave about a former love of hers, na hindi sila nagkatuluyan. I was touched by the story, so I wrote the song, and I gave it to her.

“And ‘Till I Met You’ I just overheard a bus ride conversation with 2 collegialas behind me. One of the girls uttered, ‘You know I never knew what love was until I met this guy’.

“‘Don’t Know What To Do?’ was based on an interview with Mercy Henares, with ‘Good Morning Manila’, ang ini-interview niya si Michael Johnson, ang kumanta ng Bluer Than Blue. She asked Michael Johnson, how would you best describe yourself, and he said, I’m a hopeless romantic, and that line, pinatay ko ang TV, I took my guitar, and wrote the song!

“Wala, kung hihintayin ko ang love, eh ‘di hanggang ngayon, parang paumpisa pa lang ang career ko. Hahahaha!” sabi ni Odette.

Bilib na bilib nga si Ogie sa kuwento ni Odette, at pinalakpakan nga niya ito.

“Genius eh!” sabi ni Ogie na manghang-mangha kay Odette.

Siyanga pala, ngayong gabi (Feb. 13) na ang show nina Ogie Alcasid, Odette Quesada, ang ‘Love, Q & A’ na gaganapin sa NuStar Convention Center, Cebu City.

Pero siyempre, may pasabog din sila sa Maynila ngayong Feb. 14 at 15, na gaganapin naman sa Newport Performing Arts Theatre.

So, kung bet niyong marinig ang mga pinasikat na kanta nina Ogie, Odette, aba sugod na sa mga venue na nabanggit.

Para sa tiket, tawag lang sa 0977-0811006 at 0915-7255450. (Dondon Sermino)