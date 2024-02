Sey mo Jak? David pinagsigawang meant to be sila ni Barbie

Buhay na buhay pa rin ang mga Barbie Forteza at David Licauco fan!

Ang bongga lang na sa tuwing lumalabas ang dalawa sa telebisyon, kapag magkasama nga sila, parang biglang-bigla, ang ingay-ingay ng mga pangalan nina Barbie Forteza at David Licauco!

Tulad nga sa naging guesting nila kay Boy Abunda, na kung saan ay may paandar pa na kinarga ni David si Barbie, at isang paa lang ang nakatapak!

Dito nga pinakita kung gaano kalakas si David, na kayang-kaya niyang kargahin si Barbie.

Pero siyempre, iba ang naging dating sa mga faney, na pakiramdam nila, parang mga bagong kasal ang dalawa at magha-honeymoon!

Ilusyon man na masasabi, dahil alam naman natin na parehong may dyowa ang dalawa, pero malakas talaga magdasal ang mga faney nila, na sa huli, mangyayari pa rin ang inaasam nila, na kakargahin ni David si Barbie, at sa kasal `yon magaganap.

“Oh, parang magha-honeymoon sila sa photo na `yon.”

“Yun din ang nakita ko, yahoo!”

“Sana talaga sila na lang eh.”

“Kung wala lang kasi silang ibang karelasyon, okey na okey na sana.”

“Grabe ang kilig na binigay nila sa mga fans ngayon. I really like their interview. Kaya lang bitin pa rin. Sana 2 oras ang show ni Boy.”

“Ang galing ni Boy, kung ano-ano ang pinagawa niya, nakakakilig.”

“Grabe sobrang dikit na ang mga katawan nila, ha!”

At siyempre, halos maihi sa kilig ang mga fan sa paandar ni Boy, na kailangang dugtungan ang linyang, ‘Siguro pinagtagpo tayo dahil…’

At ang sagot kasi ni David ay, ‘Meant to be tayo!’

Eh, makikita rin na tuwang-tuwa si Barbie, na may pa-appear pa kay David, at mukhang kilig na kilig din.

Kaloka, ha!

Naku, baka umasa na naman ang mga fan, at marami na naman ang magagalit, ha!