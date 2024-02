Sawi o na-ghost ng dyowa, puwedeng magka-heart failure – DOH

Apektado ba ang kalusugan ng mga taong broken hearted o iniwan ng dyowa? Nagbigay ng payo tungkol diyan si Department of Health Secretary Ted Herbosa.

Aniya, maaaring maramdaman ang sakit mula sa emotional stress dahil sa kondisyon na tinatawag na psychosomatic disorder.

Ito ay isang psychological condition kung saan ang nararamdaman at naiisip ng isang indibidwal ay nagkakaroon ng pisikal na sintomas.

Babala ng kalihim, pwede itong humantong sa sakit gaya ng heart failure.

“There are people who can really die from emotional illness,” aniya.

Ayon pa sa kalihim, makakatulong ang pagkakaroon ng isang taong makikinig sa problema, sakali mang dumadaan ang isang indibidwal sa matinding emotional stress.

“It’s important to talk. Kung ikaw ay isang taong may problema, humanap ka ng taong makikinig. And iyong sa mga tao naman, tenga lang ang kailangan niyo, makinig lang kayo. Makinig lang kayo. You just have to listen. Kung minsan okay na iyon. Malaking difference na,” ani Herbosa.

Nagpaalala din ang DOH secretary ngayong Valentine’s Day na alagaan ang mental health.

“Makakahanap ka pa ng ibang kapalit, baka mas magaling pa,” payo naman ni Herbosa sa mga broken hearted.

Sabi pa ni Herbosa, hindi lang naman tuwing Valentine’s Day nakakaramdam ng heartbreak ang ilang indibidwal.

“All you need is to have support – psychosocial support – either from friends, family, and professionals kung talagang hindi makaya. Let’s make sure and reach out to these people na merong problems sa emotions, sa love,” aniya.

Para sa mga nakakaranas ng mental health problem, mayroong wellness app ang DOH na Lusog Isip program na maaaring ma-access sa lusog-isip.ph.

Mayroon ding crisis hotline ang National Center for Mental Health na 1553, 0917-899-8727, o 0966-351-4518