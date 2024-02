ISA sa mga dahilan kung bakit na-rescue ng buhay ang isang tatlong-taong gulang na bata ay dahil sa rescue dog na si Appa.

Hindi lamang mga tao ang naging bayani sa pagkakaligtas sa dalawang bata mula sa mga gumuhong lupa sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro.

Dapat ding kilalanin ang kabayanihan ng mga K9 rescuer ng Philippine Coast Guard (PCG) na tumulong sa paghahanap ng mga survivor sa search and rescue operation.

Ayon sa PCG, katuwang ng kanilang rescue team si Appa sa paghahanap ng mga survivor at labi ng mga biktima ng landslide.

Isa rito ang tatlong taong gulang na bata na natagpuang buhay sa ilalim ng lupa matapos ang dalawang araw na pagkakabaon.

Ayon sa kanila, ginamit ni Appa ang kanyang training sa ilalim ng Coast Guard K9 Search and Rescue Unit para makapagligtas ng buhay matapos ang sakuna.

“Appa, a highly trained and dedicated member of the Coast Guard K-9 Search and Rescue Unit, has demonstrated exceptional skills in traversing the challenging terrain and aiding rescuers in locating at least 3 cadavers (2 male and 1 female) and a body part of an unidentified individual. In the ongoing efforts, Appa’s keen sense of smell and agility in traversing the terrain have been invaluable,” ani Coast Guard.