Pickup bumulusok sa bangin: 1 tigok, mag-ama sugatan

PATAY ang isang lalaki habang sugatan ang mag-ama nang mahulog ang sinasakyan nilang Mitsubishi Strada pick-up sa bangin sa Ayungon, Negros Oriental noong Lunes.

Kinilala ang nasawi na si Marcio Divinagracia, residente sa Barangay Tampokon II, Ayungon.

Sugatan naman sa nasabing insidente sina Vicente Pastor, empleyado ng Department of Public Works and Highways (DPWH) at anak nitong si Bianca Marie, 20 anyos.

Ayon sa report ng Negros Oriental Police Provincial Office, tinatahak ng pick-up ang national highway sa Sitio Layawan sa Barangay Atabay patungo sa town proper nang mapaidlip umano ang nagmamanehong si Pastor bandang alas-kuwatro nang hapon.

Nawala sa kontrol ang sasakyan at lumihis ito pakanan sa gilid highway hanggang sa mahulog at bumaliktad sa ilang metro lalim na bangin.

Agad nirescue ang tatlong sakay nito at isinugod sa Bindoy District Hospital pero idineklarang dead on arrival si Divinagracia.

Nilalapatan pa ng lunas ang dalaga at ang matandang Pastor na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide.

(Ronilo Dagos)