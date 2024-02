Nagpalabas ang Department of Budget and Management (DBM) ng P455.59 milyon sa Department of Agriculture at tatlo pang government-owned and controlled corporation para magamit sa Rice Competitiveness Enhancement Program (RCEP) sa unang quarter ng taon.

Ang pondo ay gagamitin para mapahusay ang produksiyon ng mga lokal na magsasaka at mapataas ang kanilang kita sa pamamagitan nang pagbili ng mga makina at mga gamit pansaka, pagpapahusay sa mga binhi, pagpapalawak sa credit assistance at iba pang serbisyo para sa palayan.

“We will continue to support programs that boost the local production of major agricultural commodities, kabilang na ang bigas na panguna-hing pagkain ng mga Pilipino,” ani DBM Secretary Amenah Pangandaman.

Ang notice of cash allowance ay inaprubahan ng DBM noong Enero 29, 2024 para sa implementasyon ng programa sa unang quarter ng taon.

Bukod sa DA, kabilang sa makakatanggap sa ipinalabas na pondo ay ang Landbank of the Philippines, Development Bank of the Philippines at Philippine Rice Research Institute. (Aileen ¬Taliping)