P1.8M ipamumudmod sa Commissioner’s Cup

MULING masisilayan sa pista si champion horse Boss Emong pagsalang nito sa 2024 Philracom “Commissioner’s Cup” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Pebrero 25.

Sasakyan ni Dan Camanero, makakalaban ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) – Horse of the Year awardee Boss Emong sina Don Julio, Istulen Ola, Magtotobetsky at War Cannon.

May distansiyang 1,600 metro, nakalaan sa nasabing karera ang P1.8M premyo na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta.

Posibleng magbigay ng magandang laban kay Boss Emong si Istulen Ola na rerendahan ni reigning PSA – Jockey of the Year awardee John Alvin Guce.

“Matagal na rin namin na hindi nakikita sa pista si Boss Emong, kahit paano kapag kasali siya sa karera magandang laban ang napapanood namin,” saad ni Victor Ballesteros, veteran karerista.

Hahamigin ng mananalong kabayo ang P1,080,000, mapupunta sa second placer ang P405,000, ibubulsa ng third ang P225,000 habang P90,000 sa fourth.

Kukubra din ang breeder ng mananalong kabayo ng P90,000 habang P54,000 at P36,000 ang second at third, ayon sa pagkakasunod.

Samantala, abangers pa rin ang mga karerista sa re-scheduling ng Japan Cup na naudlot noong Pebrero 4.

(Elech Dawa)