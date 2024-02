LABAN kayo? Game na ang Negros Occidental sa paggamit ng solar power!

Sa katunayan, gagamit na ng solar power ang pitong provincial building ng Negros Occidental bilang bahagi ng kanilang inisyatibo na makatipid at magkaroon ng sapat na supply ng kuryente.

Ayon kay Governor Eugenio Jose Lacson, magkakaroon sila ng bidding para maisakatuparan ang balak nilang “to go renewable.”

“As a result of this energy audit, the provincial government will soon bid out the solarization of seven provincial buildings, the biggest of which is the Negros First Cyber Centre,” ani Lacson.

Hinikayat din ni Lacson ang iba pang lokal na pamahalaan sa probinsiya na maging renewable sa kanilang supply ng kuryente at gayahin ang Provincial Capitol at iba pang provincial building para maging magandang halimbawa sa buong lalawigan.

“I enjoin everyone, particularly our local government units, to do the same, starting with grid tied rooftop solar systems,” paghikayat ng gobernador lalo’t paminsan-minsan ay nakakaranas ng brownout ang probinsiya.