Tumanggi munang magkomento ang National Economic and Development Authority (NEDA) sa panukalang batas na nakahain sa Senado para sa P100 dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor.

Sinabi ni NEDA Undersecretary Rosemarie Edillon na hindi pa sila makapagbigay ng depenidong opinyon sa ngayon dahil kailangang ikonsulta muna ito sa lahat ng stakeholders.

Bagama’t ang NEDA ang vice-chairman ng National Wages Productivity Commission, sinabi ni Edillon na ti¬tingnan muna nila ang posisyon at pananaw ng lahat ng panig mula sa employers, employee pati na rin sa mga naghahanap ng trabaho.

“We cannot actually give a definite opinion right now, kasi we have to undergo the process of consultations,” ani Edillon.

Sinabi ng opisyal na kailangang balansehin ang lahat ng factor sa panukala ng mga mambabatas upang magkaroon ng win-win solution. (Aileen Taliping)