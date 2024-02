Nagpakatotoo sa datung

Kung wala pang maisip na ireregalo sa sinisinta ngayong Valentines Day, huwag nang magpakahirap at basahin ang resulta ng isang survey na nagtanong kung ano ang gusto nilang matanggap na regalo.

Ang nangungunang isinagot ng mga tinanong– datung!

Pero bago ang pampasaya ng puso, pag-usapan muna natin ang nakakadurog ng pusong nangyari sa Maco, Davao de Oro, na nagkaroon ng landslide. Habang isinusulat natin ito, nasa mahigit 50 katao na ang kumpirmadong nasawi at mahigit 60 pa ang nawawala.

Sa kabila ng nangyaring trahediya at paghahanap ng sagot kung bakit marami ang natabunan ng lupa, aba’y parang ang mga biktima pa yata ang may kasalanan dahil tumira sila sa puwestong bagsakan pala talaga ng lupa kapag gumuho.

Lumalabas kasi na dati na palang nagka-landslide sa lugar ng ilang beses at bawal nang tumira sa lugar, o no build zone. Pero ang tanong ng mga tropapips natin, bakit pinayagan pa rin ng barangay chairman, mayor, at maging gobernador na may nakatira sa lugar?

Ang idinahilan ng ilang opisyal, hindi raw madali ang paghahanap ng lilipatan ng mga tao dahil nandoon ang kabuhayan at komunidad. Katunayan, pinalikas daw ang mga tao sa lugar nang wala nang tigil ang pag-ulan dahil sa pangamba nga na baka magka-landslide. Ang kaso, may mga nagbalikan pa rin daw.

Pero dahil pinayagan pa rin ang mga tao na tumira sa lugar na malaki ang pangamba ng landslide, ika nga, tragedy waiting to happen ang peg hanggang sa nangyari na nga ang trahedya. At dahil wala naman sigurong aamin na may pagkukulang, ang mga biktima na lang ang may kasalanan dahil tumira pa rin sila roon.

Ang tanong ng mga tropapips natin, saang mga lugar pa kaya ang peligroso sa landslide pero may mga nakatira pa rin dahil wala o ayaw hanapan ng lilipatan? Malalaman natin kapag may nangyari namang trahedya.

Samantala, kung wala pang naiisip na pangregalo sa mga sinisinta sa Araw ng mga Puso, sabi sa resulta ng SWS survey, datung o pera ang pangunahing regalo na gusto nilang matanggap.

Mas marami ang bebot na gustong datung ang matanggap kaysa sa mga kelot. Sabi ng mga tropapips natin, huwag maging judgmental at huwag sipin na mukhang pera ang mga may gustong pera ang matanggap na regalo.

Nagpapakatotoo lang daw siguro ang mga tinanong sa survey at nagiging praktikal. Kung pera nga naman, sila na ang bibili ng gusto nilang regalo. Kung nagtitipid naman, masuwerte kung kasama ang jowa sa sumagot na “Love and Companionship” ang gusto sa VDay.

Pangatlo naman sa may pinakamaraming sumagot ang gustong makatanggap ng bulaklak. Kasama rin sa isinagot ang apparel (gaya ng damit, bag, o gamit), kahit ano basta galing sa puso, mobile phone, alahas o relo, magandang relasyon ng pamilya, pagkain o grocery items, chocolates, good health ng mahal sa buhay, motorsiklo, appliances, greeting sa cards o personal, kiss, anak, date o dinner, bahay, cake, stuffed toy, kasal, alak, at pabango.

Ang napansin ng mga tropapips natin, walang may direktang sumagot na gusto nilang ma-chorvah. Baka dahil daw sa kasabay ng VDay sa Ash Wednesday at nais na rin nilang simulan ang pagtitika. Mabuti naman kung ganoon at nang ‘di magkaroon ng baby boom nine months after ng VDay. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”