Nadine Lustre pinanggigilan ng BF, kinurot pisngi

Viral ngayon ang video nang pagbisita nina Nadine Lustre at Christophe Bariou sa isang kilalang skin clinic.

Kitang-kita kasi ang sweetness ng magkasintahan habang naglalakad na naka-holding hands at halatang love nila ang isa’t isa dahil may kilig sa tuwing magtitigan sila, ha!

Maski nga nag-i-skin treatment na si Nadine, eh mega bantay pa rin sa kanya ang kanyang Filipino-French boyfriend.

Sa sobrang bet ni Christophe ang actress-girlfriend niya ay pinanggigigilan niya ito at kinurot pa ni guy ang pisngi ni Nadine.

Kilig na kilig naman ang mga netizen sa sweet act na ito ni Christophe.

“Pinisil lang ‘yung pisngi, grabe na agad ‘yung kilig ko. ‘Di katulad ng iba diyan, sobrang PDA na, wala pa rin spark,” komento sa nasabing reel ng isang Instagram user.

Sey ng isa pang Instagram user, “I think Nadine and her boyfriend are compatible. They compliment each other. Hopefully, she is with the best who can make her happy.”

Hanggang X (dating Twitter) ay pinag-uusapan ang magdyowa.

Sey ng isang netizen, “Kinikilig talaga ako kina Nadine at jowa niyang si Chris. Mukhang mabait si Chris, very simple lang. Gwapo pa. Natawa ako sa pagkurot ng fez. Stay in love.”

Bonggels! (Byx Almacen)