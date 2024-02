Micaela Jasmine Mojdeh sumungkit ng 3 medalya sa Beijing swimfest

MULING nag-uwi ng karangalan sa bansa si Micaela Jasmine Mojdeh matapos sumisid ng tatlong medalya sa 2024 Asia Pacific Activities Conference (APAC) Swimming Championships na ginanap sa International School of Beijing swimming pool sa Beijing, China.

Nagreyna si World Junior Championships semifinalist Mojdeh sa girls 100m butterfly sa inirehistrong isang minuto at 3.33 segundo sapat upang ungusan sina Gabrielle Sung ng China na nagkasya sa pilak tangan ang malayong 1:05.41 oras at Adison Chow ng Hong Kong kumalawit ng tanso sa tiyempong 1:06.02.

“We are proud of her amazing achievements.” patungkol ni team manager at nanay ni Jasmine na si Joan Mojdeh.

Bukod sa ginto, umani rin si Mojdeh ng pilak sa 50m butterfly (28.76) at tanso sa 100m individual medley (1:07.16).

Nagpakitang-gilas din si Zayden Ramos na kumana ng dalawang ginto at dalawang tansong medalya sa boys division para sa Pilipinas.

Nag-ambag naman ng tanso si Pinoy tanker Kenzo Bate sa boys 400m freestyle nang magtala ito ng 4:23.91 clocking.

Nakipagkampihan naman sina Ramos at Bate kina Zach Lee at Andres Albano sa pagsikwat ng tanso sa boys 200m freestyle relay (1:42.25).

(Elech Dawa)