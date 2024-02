May puso para sa mga PDL

Bilang masugid na tagapagtaguyod ng malawakang reporma sa pamamahala ng mga piitan sa ating bansa, isa po sa aking tinutulak na maipatupad ay ang mapabuti ang kalagayan ng mga bilanggo o persons deprived of liberty (PDL).

Ang inyong lingkod po ay naniniwala na ang ating correctional system ay hindi dapat nakatuon lamang ang pansin sa pagpataw ng parusa sa mga gumawa ng krimen. Mas mahalaga na maituwid ang landas ng mga napatunayang maysala ng korte. Ito ay sa pamamagitan ng makataong pagturing sa kanila at pagbibigay ng pagkakataon na sila ay makapagbagong-buhay.

Ito po ang magkaparehong misyon ng Bureau of Corrections (BuCor) na pinangangasiwaan ng Department of Justice (DOJ) at ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) na nasa ilalim ng Department of the Interior and Local Government (DILG), kung saan tayo po ay dating naging assistant secretary.

Kaya naman po tayo ay nagalak nang ating mabalitaan ang plano ni BuCor Director General Gregorio Pio Catapang Jr. na makipag-partner sa Philippine Economic Zone Authority (PEZA) para makapagpatayo ng mga economic zone sa mga prison farm na pinamamahalaan ng BuCor.

Ang pagtatayo po ng ecozone sa mga lupa ng BuCor ay hindi lamang magbibigay ng malaking kita sa BuCor kundi magbibigay din ng mga trabaho para sa mga kwalipikadong PDL.

Kapuri-puri ang planong ito ni Gen. Catapang na masigasig na gumagawa ng mga paraan para mapaunlad ang estado ng BuCor at ng mga PDL na nasa pangangalaga nito.

Sa ilalim ng pamamahala ni Gen. Catapang nagsimulang magkaroon ng katuparan ang mga nakasaad sa batas na dapat gawin ng BuCor para ang ahensya ay unti-unting maging isang ‘self-sustaining agency.’

Ang ibig sabihin po nito ay maaring dumating ang panahon na hindi na aasa ang BuCor sa badyet na galing sa gobyerno para mapatakbo nang maayos ang ahensya dahil magkakaroon na ito ng sariling kita. Ang pangarap ni Gen. Catapang ay dumating ang panahon na ang BuCor na ang mag-aambag sa badyet ng gobyerno.

May kapangyarihan po ang BuCor sa ilalim ng batas na makipagkasunduan sa pribadong sektor para magtayo ng mga agricultural site at ng mga economic zone sa mga angkop na lugar na pag-aari ng ahensya.

Sa kasalukuyan, ilan sa mga kasunduan ng BuCor ay sa Tagum Agricultural Development Company, Incorporated (TADECO) na gamitin ang parte ng lupa ng Davao Prison and Penal Farm para sa pagtatanim ng mga saging na ine-export sa ibang bansa. Kumikita ang BuCor dito ng mahigit dalawangpung milyong piso kada buwan.

May balak ding magtayo ng isang modernong agricultural community sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan, na siya ring pinagpaplanuhang unang lokasyon ng ecozone ng BuCor.

Nang tayo po ay manawagan sa BuCor na siguraduhing ang kikitain ng ahensya mula sa mga ecozone at iba pang negosyo ay unang mapupunta sa mga programa para mapabuti ang mga kalagayan ng PDL, agad na nagbigay ng katiyakan si Gen. Catapang na ito mismo ang kanyang plano.

Marami pang dapat ayusin sa BuCor para gumanda ang kalagayan ng mga PDL. Una na ang pagkakaroon ng mga PDL ng sapat at masustansyang pagkain; maayos, malinis at maluwag na mga kulungan; sapat na pangangalagang medikal; at mga angkop na programa para sa kanilang pagbabagong-buhay.

Tayo po ay nagpapasalamat kay Gen. Catapang sa kanyang agarang pagtugon sa ating panawagan. Buo po ang ating tiwala na lahat ng mga pangangailangan ng mga PDL ay pagsisikapang tugunan ni Gen. Catapang.

Ang mga kapuri-puring mga programa ni Gen. Catapang para sa BuCor ay nagpapakita lamang na siya ay tunay na may puso para sa mga PDL.

***

Napapag-usapan na rin po lamang ang puso at dahil sa ika-14 ng Pebrero malalathala ang ating kolum, babati na rin po ako sa inyo ng Maligayang Araw ng mga Puso. Happy Valentine’s Day!