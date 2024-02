NAIKOT na ba ninyo ang Binondo noong Chinese New Year para sa mga restaurant na nag-aalok ng masasarap at kakaibang mga lutuin?

Sa totoo lang, kulang ang isang araw para magawa ninyo ito kaya ngayong Valentine’s Day, arat na!

Siguradong uuwi kang masaya galing sa Chinatown pag binisita mo ang mga masasarap na kainan dito. At dahil puno na naman ang mga mall ngayon, tara na sa Binondo para sa mga unique at kakaibang pagkain na hindi karaniwang mabibili saan man.

Kung bet mong mag food trip sa Binondo at Divisoria, ito ang ilan sa mga rekomendadong lugar na tiyak magpapabalik sa inyo sa Chinatown.

Eng Bee Tin: Bukod sa ube tikoy ay marami pang ibang paandar sa Eng Bee Tin sa kanilang main branch sa bungad ng Chinatown.

I Love Wong Kei: Sa Wong Kei, mayroon ka nang refreshing sugar cane juice, meron ka pang healthy tusok tusok dahil vegetarian meat ang gamit sa kanilang mga inihaw.

King Chef: Para sa mga pang dragon ang appetite, may branch din ang King Chef sa Lucky Chinatown

President Grand Palace: Kung gusto mo namang ma-experience ang klasik Chinese cuisine at malalaking serving, ang President Grand Palace Restaurant ay dinarayo pa din ng kanilang mga parokyano kahit ilang dekada na itong nakabukas.

Chopsticks and Spoon: Kung napagod ka naman sa kaka-shopping sa 168 Mall, sa food court ay matatagpuan ang Chopsticks and Spoon na laging pinipilahan dahil sa freshly cooked dishes at sa kanilang bestselling takoyaki.

Marami pang restaurant sa Binondo ang nag-aalok ng kakaibang lutuin kaya tiyak, ilang araw lang ay babalik kayo ulit dito!