Manuel Pablo nilayasan UP, babalik sa bakod ng La Salle

BALIK sa De La Salle University (DLSU) ang dating manlalaro sa high school na si Manuel Antonio Luis Pablo na nilisan ang University of the Philippines (UP) Fighting Maroons para makapaglaro sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament.

Napagdesisyunan ng 19-anyos na dating National Collegiate Athletic Association (NCAA) 98 Juniors MVP na tumalon sa 86th season UAAP champions matapos maglaro sa La Salle Greenhills Greenies kasunod ng isang taong paglalaro sa Fighting Maroons sa kanyang rookie year.

Hindi gaanong naging maningning ang rookie season ng 6-foot-7 forward sa Katipunan-based squad na kumarga lamang ng 1.5 puntos at 1.75 rebounds kada laro sa limitadong oras sa pagkakaroon lamang ng halos siyam na minutong pagsalang sa loob ng 16 na laro sa kabuuang season.

Matapos itong maglaro sa high school ng LSGH Greenies, kasunod ng runner-up finish sa Letran Squires, nagtungo ito sa UP kasama ang isa pang big man na si Seven Gagate, habang sumunod rin sa UP si Josh Coronel, nahirapan itong makipag-agawan ng playing time kina Season 85 MVP Malick Diouf at isa pang rookie na si Sean Alter.

Nitong mga nagdaang linggo at buwan ay sunod-sunod ang pag-alis ng mga manlalaro sa UP Fighting Maroons nang bumitaw sa dating usapan si highschool standout Jared Bahay upang manatili sa Ateneo matapos maglaro ito sa Sacred Heart School-Ateneo de Cebu, habang lumipat na rin si NCAA standout Chris Hubilla patungong Letran Knights

Gayunpaman, nanatiling nasa panig ng UP ang mga bagong recruit na sina Fil-American ace Miguel Yniguez at dating University of the East scoring guard Rey Remogat para sa 88th season ng UAAP.

(Gerard Arce)