NAGSANIB puwersa ang Philippine National Police (PNP), National Bureau of Investigation (NBI) at Bureau of Immigration (BI) para imbestigahan at hanapin ang isang Hapones na utak umano sa serye ng mga bomb threat sa ilang ahensya ng pamahalaan.

Sa isang pahayag, sinabi ng NBI na nakikipag-ugnayan na sila sa Japan Police Attache at iba pang law enforcement agency para mapag-aralan ang ipinadalang bomb threat ng isang Takahiro Karasawa sa ilang opisina ng pamahalaan.

Ayon sa NBI, nauna nang nadawit ang Hapones sa ilang insidente ng bomb threat hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa iba’t ibang bansa.

Samantala, sinabi ni BI Commissioner Norman Tansingco na iniutos na rin niya ang masusing imbestigasyon sa pagkakakilanlan ng Japanese.

Noong Lunes, ilang ahensya ng gobyerno ang nakatanggap ng bomb threat sa pamamagitan ng email mula kay Karasawa.

Sa email, sinabi ni Karasawa na yayanigin ng mga bomba ang mga pangunahing ahensya ng gobyerno ng Pilipinas sa Pebrero 12, bandang alas 3:34 nang hapon.

Hindi nangyari ang pananakot nito.

Gayunman, sinabi ni Tansingco na makikipag tulungan sila sa NBI at Department of Justice (DOJ) para matukoy kung nasa bansa ang suspek.

“We will also verify if this is his real identity or if he is a prankster using a fictitious name,” dagdag pa niya.

Ani Tansingco, agad nilang ipatutupad ang hold order, blacklist o arrest warrant na inilabas laban sa suspek kapag napatunayan nila na totoo at hindi fictitious ang Hapones.

“Hindi ito basta-basta ginagawa ng national government. Anumang banta sa seguridad ay dapat matugunan ng pinakamabigat na parusa ng batas,” dagdag niya.

Samantala, iginiit ng PNP na hindi dapat balewalain ang mga bomb threat .

Sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan na aniya ang PNP sa kanilang mga counterpart mula sa iba’t ibang bansa para matunton ang taong nagtatago sa pangalang Takahiro Karsawa, na siya umanong responsable sa nasabing mga bomb hoax.

Bagaman nagnegatibo sa bomba ang mga opisinang pasasabugin umano ng bomba, iginiit ng PNP na hindi pa rin dapat maging kampante lalo’t may nangyari nang pambobomba noong isang taon sa Mindanao State University sa Marawi City kung saan apat katao ang nasawi.

(Mina Navarro/Edwin Balasa/Ronilo Dagos)