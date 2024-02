James Reid, Nadine Lustre naka-9th anniv na sana

Kahit may kanya-kanyang love life at masaya na sina James Reid at Nadine Lustre sa kani-kanilang mga bagong kasintahan ay maramj pa rin talagang solid JaDine fans ang hindi pa rin nakaka-move on at umaasang sa huli ay sila pa rin ang magkakatuluyan.

Actually, feeling nila ay hindi nagkahiwalay ang kanilang mga idolo.

Panay post ng kung ano-anong komento ang fans sa mismong Instagram account ni James.

Sa pinakabagong IG post ng aktor, flinex nito ang mga pictures nila ni Issa Pressman na kuha sa anniversary party ng isang sikat na fashion magazine, pero sa comment section ay mababasa ang mga harsh comment about Issa.

Kung ano-ano pa ring masasakit na salita ang ipinupukol sa kanya ng fans. Maging ang naging dating sexual orientation ni Issa ay ipinupukol dito. Before niya kasing maging boyfriend si James ay may naging girlfriend si Issa at naging open sa publiko ang kanilang relasyon.

May ilang faney pa ang bumati ng “Happy 9th Anniversary” kaina James at Nadine. Kaloka!

Pero marami rin namang solid fans ni James ang suportado ang kanyang relasyon sa little sister ni Yassi Pressman.

Anyway, mukhang dedma naman sina James at Issa sa bashers nila kahit nababasa ng aktor ang mga pina-flood na negative reaction sa post niya.

Hinahayaan lang kasi ni James na makapag-comment ang publiko sa kanyang social accounts, ha!

‘Yun na! (Ogie Rodriguez)