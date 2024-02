Inoperahang balikat ni Mika Reyes matagal ang magiging rehabilitasyon

MATAGAL-TAGAL bago muling masilayan sa loob ng taraflex court si 2022 Invitational Conference First Best Middle Blocker Mika Aereen Reyes para sa koponan ng PLDT High Speed Hitters sa darating na 7th season ng Premier Volleyball League All-Filipino Conference simula Pebrero 20.

Matagagalan pa ang kabuuang paggaling ng kanang balikat ng 6-foot defender matapos itong sumailalim sa operasyon upang remedyuhan ang pangunahing problema nito sapol pa noong nagdaang season. Ito ang magiging pangunahing dahilan upang posibleng hindi makapaglaro sa buong kumperensiya si Reyes.

“Si Mika, nagre-rehab. Ngayong conference? Hindi, hindi siya makakalaro. Nag-ano siya, operation. Same pa rin ng dati,” pagbubunyag ni head coach Rald Ricafort sa ginanap na PVL Media Day nitong Lunes ng gabi.

Minsan nang naging balakid sa 29-anyos mula Pulilan, Bulacan ang kanyang kanang balikat na naging sanhi rin ng pagkawala sa koponan sa 2023 First All-Filipino Conference noong Marso.

Dahil sa kawalan ni Reyes ay paniguradong magagamit nang husto ang 5-foot-11 middle hitter at bagong saltang si Majoy Baron mula sa nabuwag na F2 Logistics Cargo Movers.

Target ng PLDT ang kauna-unahang podium finish sa liga sapol nang sumali ang koponan noong 2021 Open Conference.

Hindi maitatangging malaki ang maiaambag ng 28-anyos mula Concepcion, Tarlac na si Majoy sa sistemang iminulat ni coach Ramil De Jesus sapol nang mapabilang ito sa championship run ng De La Salle University Lady Spikers para kunin ang three-peat mula 78th hanggang 80th season ng UAAP, hanggang sa mapabilang ito sa F2 Logistics Cargo Movers noong 2016 hanggang noong isang taon.

Isa sa mga maaasahang defender at quick hitter ang UAAP 79th season MVP 2019 ASEAN GP Best middle blocker bilang miyembro ng national team, gayundin ang makailang ulit na parangal sa kanyang posisyon at kampeonato sa professional league, kung saan nanalo itong MVP noong 2019 Philippine SuperLiga Invitational Conference kasama pa ang limang kampeonato para sa Cargo Movers sa nabuwag nang PSL.

“Sakto naman nga kasi si Majoy (Baron) naman iyung pumalit so kahit paano kung hindi man better pa, okay naman din,” saad ni coach Rald Ricafort.

Todo sa paghahanda ang High Speed Hitters upang mahigitan ang fifth-place finish sa nagdaang kumperensiya nang mabigong makapasok sa semifinal round.

Noong nagdaang 2023 Invitational tourney ay nagtapos rin ito sa ikalimang puwesto at fourth place sa first All-Filipino nang talunin ng F2 Logistics sa battle-for-third place.

(Gerard Arce)