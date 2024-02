Goma suportado tribute kay Gloria Romero

Isa ang actor-politician na si Representative Richard Gomez sa mga malalapit sa veteran actress na si Gloria Romero.

Nang makatsikahan namin si Goma, napag-usapan namin si Miss Gloria.

Sa February 28 nga ay magaganap ang tribute sa isa sa kinikilalang Queens of Philippine Movies at ayon sa Representative ng Ormoc City, hinding-hindi niya palalampasin ang event na ‘yon.

“Hindi puwedeng mawala ako roon. Pupunta ako. Hindi ako puwedeng mawala. Mahal na mahal ko si Tita Glo,” sey ni Goma.

Ang tagal ngang nagkasama nina Goma, Miss Gloria sa ‘Palibhasa… Lalake’ sitcom ng ABS-CBN.

Ang tindi nga raw ng pinagsamahan nila.

“Nangako na ako na pupunta,” sey pa ni Goma.

Miss na miss na nga raw ni Goma ang veteran actress.

Samantala, ang former actress na si Daisy Romualdez na malapit na kaibigan ni Miss Gloria producer ng ‘Tribute to the Queen’ dinner show na gaganapin sa Centennial Hall Manila ng Manila Hotel.

Kuwento ni Tita Daisy, napakaraming showbiz personalities ang nangakong pupunta sa event na iyon.

“For sure masu-surprise at mata-touch si Gloria,” tsika ni Tita Daisy.

So bongga! (Jun Lalin)