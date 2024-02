ET Beings NAGBABALA sa Tao kontra A-I

Mga ka-Misteryo pati mga Ekstraterestriyal o Interdimensional Beings ay matindi ang BABALA sa tao sa paggamit ng Artificial Intelligence sa mundong ito.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo.”

Kagimbal-gimbal pero malakas ang babala ng mga ET o InterDimensional Beings sa paggamit ng tao ng Artificial Intelligence.

Sa programa ng Gabi Ng Misteryo sa DZRH alas-10 ng gabi ng Sabado, hindi nakatiis ang mga ET na magpadala ng emisaryo at nagpaabot ng mensahe tungkol sa kanilang pagtutol sa paggamit ng AI.

Mainit na ang usapan sa programa tungkol sa isang ‘Alien Interview’ viral video na sinasabing galing sa Area 51 noong taong 1964 at nababanggit dito ang warning ng mga ET sa posibleng Nuclear War at pagkabura ng tao dahil sa A-I nang biglang sulpot sa tabi ko ang isang ET o Alien.

Dito ko naisip na itanong kung ano ang mensahe nila tungkol sa AI. Narito ang Mensahe ng ET na nai-channel at interpreted ng isang clairvoyant.

“Masaya kami na napag-uusapan ang ganitong mensahe. It’s a long time since we’re trying to seed that information.Gusto naming ma-highlight not to harbor hate. Ang nangyayari ngayon ay hate & fear are harbored. Being exaggerated thru technologies ngayong nasa AI pa lang at hindi pa Artificial Super Intelligence. Nakikita na ngayon how AI is evolving para takutin ang tao para bumaba ang vibration at lumalayo sa goal na vibrate higher. Protect your personal space…your auric field…electromagnetic field as being composed of mind, body & spirit. Nourish your body, to nourish the mind, and the spirit to vibrate higher. Don’t give the AI so much autonomy over human decision making and future political reign. Human’s doom will start if you yield your decision making & power, decide the fate of mankind and the whole planet to AI.”

Reynaldo T. Sibayan