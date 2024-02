EJ Obiena sasagupa sa 3 bigating torneo

SASABAK ang World Athletics No. 2 na si Ernest John “EJ” Obiena sa tatlong malalaking kompetisyon simula buwan ng Pebrero bilang paunang paghahanda nito sa misyong maiuwi ang pinakaunang medalya sa kada apat na taong Olympics na gaganapin sa Paris, France.

Inihayag mismo ng 27-anyos na UST Engineering student na si Obiena ang unang tatlong kompetisyon na sasalihan na una ang mga torneo sa indoor na magaganap sa Pebrero 20 sa Osjek Croatia.

“Joining the indoor season party next week in Osijek, Croatia,” post ng Asian pole vault record holder na si Obiena, na nasa kalaliman ng kanyang pag-eehersisyo sa Fornea, Italy kasama ang maalamat na pole vault coach na si italy Petrov.

Sunod na sasabakan ni Obiena sa Pebrero 23 ang Istaf Indoor sa Berlin, Germany bago ang matinding World Indoor Championships sa Glasgow, Poland sa Marso 3.

Pinaghahandaan na ni Obiena ang malaking torneo na World Athletics Indoor Championships na pasilip na sa 2024 Paris Olympics, upang masukat kung gaano siya makakasabay sa labanan sa kompetisyon sa Summer Games.

“Sa ngayon, sinusubukan kong maging mas malakas, mas mabilis, tumalon nang mas mataas nang kaunti kaysa noong nakaraang taon,” sabi lamang ni Obiena sa isang Zoom call sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Awards Night kung saan ito ang itinanghal na Athlete of the Year.

Napilitan siyang laktawan ang kaganapan dahil sa pagsasanay sa Italya kung saan ang tropeo ng Asian Games, Southeast Asian Games at Asian championships gold medalist ay tinanggap ng kanyang mga magulang na sina dating Filipino pole vault king Emerson at Jeanette Obiena.

(Lito Oredo)