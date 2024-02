Maaaring isapribado ng Department of Transportation (DOTr) ang operasyon ng EDSA Bus Carousel sa pamamagitan ng solicited proposal, katulad ng ginawa nito sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) modernization program.

Sa groundbreaking ceremony ng EDSA Busway concourse sa SM North EDSA sa Quezon City, sinabi ni DOTr Secretary Jaime Bautista na nakatanggap sila ng unsolicited proposal mula sa isang malaking conglomerate para patakbuhin ang EDSA Carousel.

Hindi niya ibinunyag ang pa¬ngalan ng conglomerate ngunit iginiit na pinag-aaralan ng ahensiya ang posibilidad na magkaroon ng solicited proposal.

“We’re looking at the possibility also of doing a solicited proposal. We have engaged a consultant to prepare the terms of reference katulad ng ginawa natin sa NAIA… para ‘yung terms ay terms na gusto ng gobyerno. Talagang makikinabang ang gobyerno. Makikinabang ang mananakay,” pahayag ni Bautista sa isang pa¬nayam.

Idinagdag ng kalihim na nais nilang mapabuti ang kalagayan ng EDSA Carousel, pati na rin ang pagpapakilala ng isang solong pamantayan para sa mga bus.

“Dapat magkaroon ng isang standard na dapat ang lahat ng pintuan sa left side, bumababa ang mga pasahero sa left side ng bus. Gagawin rin natin hindi mataas ang mga steps,” dagdag niya.

Hindi rin aniya niya nakikita ang pagtaas ng pamasahe sa pagsasapribado ng mga operasyon, dahil ang mahusay na sistema ay magdadala rin ng mas malaking kita para sa operator at kaginhawahan sa mga pasahero.

Ang desisyon na magpatuloy sa alinman sa hinihinging panukala o manatili sa hindi hinihinging panukala ay maaaring ipahayag ngayong taon. (Dolly Cabreza)